Дмитрий Погребинский назвал основную проблему аптек в работе по прямым контрактам

Основная проблема аптек в работе по прямым контрактам – управление товарным запасом. Такую мысль высказал генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский. Он принял участие в дискуссии на конференции «Новая аптечная реальность в России и СНГ», организованной Infor-media. Мероприятие прошло 5 октября в Москве.

«В последние годы активно обсуждается вопрос о перспективах развития прямых контрактов между производителями и аптечными сетями, — отметил Дмитрий Погребинский. — В первую очередь этот механизм декларируется как возможность для розницы снизить риски от работы с дистрибьюторами. Однако хочу напомнить о том, что прямые контракты далеко не всегда становятся эффективной схемой для многих аптек».

По его словам, современные ручные технологии обработки товара на складах аптечных сетей отличаются высокой стоимостью, которая не всегда компенсируется бонусами, получаемыми сетью в рамках прямого контракта.

Однако самая серьезная проблема, по мнению эксперта, – управление товарным запасом.

«Не все аптечные сети делают это грамотно. На практике наблюдаются ситуации, когда весомая доля товара, уже купленного или того, который сеть должна будет оплатить, лежит без движения, не продается», — пояснил спикер.

По словам Дмитрия Погребинского, экономика прямых контрактов «весьма сомнительна». «Затраты на складские операции у дистрибьютора составляют 1% от оборота. Для аптечной сети эта сумма должна быть меньше, чем маркетинговый бонус. Особенно на этот момент стоит обратить внимание, учитывая тенденцию к сокращению маркетинговых бонусов в рамках законодательных инициатив, считает эксперт.

Материал партнера: «Протек»

Фото: Протек

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