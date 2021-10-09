«Хеликс» за 435 млн рублей открыла в Новосибирске централизованный лабораторный комплекс

Лабораторная служба «Хеликс» открыла централизованный лабораторный комплекс в Новосибирске, площадка стала пятой по счету в структуре компании. Предполагается, что комплекс обеспечит рост лабораторных мощностей компании на 15%, а на его базе будут выполняться исследования для Сибирского федерального округа. Объем инвестиций в проект составил 435 млн рублей. Лабораторная служба «Хеликс» открыла централизованный лабораторный комплекс в Новосибирске, площадка стала пятой по счету в структуре компании. Предполагается, что комплекс обеспечит рост лабораторных мощностей компании на 15%, а на его базе будут выполняться исследования для Сибирского федерального округа. Объем инвестиций в проект составил 435 млн рублей.

Площадь лабораторного комплекса составляет 2,5 тысячи кв. м, он оснащен оборудованием Roche Diagnostics, Sysmex, DiaSorin, Phadia, Bruker Corporation и других российских и зарубежных производителей.

На базе комплекса будут выполняться общеклинические, гематологические, биохимические, иммунохимические, микробиологические, молекулярно-генетические исследования, а также анализы для диагностики социально значимых заболеваний – инфекционных, онкологических и сердечно-сосудистых патологий. Мощность комплекса составит 75 тысяч исследований, включая до 16 тысяч тестов на COVID-19.

С вводом комплекса лабораторные мощности службы «Хеликс» вырастут на 15%, а новая площадка позволит сократить сроки готовности результатов и расширить перечень выполняемых тестов для пациентов – жителей Сибирского федерального округа.

«Новый лабораторный комплекс отвечает самым актуальным требованиям современной медицины, он создан с возможностью дальнейшего расширения и сможет удовлетворить постоянно растущий спрос. Мы планируем увеличить географию присутствия лабораторной службы «Хеликс» в Сибири и открыть новые диагностические центры не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах региона. К концу 2022 года в Сибирском федеральном округе будет работать 100 центров «Хеликс». За год с момента открытия новый лабораторный комплекс выполнит не менее 7 млн тестов для наших клиентов», – рассказал генеральный директор лабораторной службы «Хеликс» Юрий Андрейчук.

В октябре 2020 года лабораторная служба «Хеликс» открыла централизованный комплекс в Краснодаре. Мощность лаборатории составила 120 тысяч исследований в сутки, объем инвестиций в проект – 260 млн рублей.

В настоящее время «Хеликс» насчитывает 450 диагностических центров и лабораторных пунктов в 130 городах России, компания выполняет свыше 2,5 тысячи видов исследований для более чем 1 800 частных и 300 государственных медицинских учреждений. В активе компании – пять лабораторных комплексов общей площадью более 12 тысяч кв. м в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и Новосибирске. Выручка компании в 2020 году составила 14,9 млрд рублей.

Фото: Михаил Мыльников/Vademecum

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