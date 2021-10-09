Глава «Р-Фарм» назвал текущую капитализацию компании

Компания «Р-Фарм» сейчас стоит $6-8 млрд, рассказал в интервью Forbes ее основатель Алексей Репик.

«Когда я принимал решение о продаже 10% «Р-Фарм» компании Mitsui (в 2017 году. — GxP News), капитализация была $2 млрд. Если использовать такой же мультипликатор, как при той сделке, то сейчас мы стоим $6-8 млрд. Мы выросли где-то в четыре раза по мультипликатору EBIDTA с тех пор, и это хороший показатель, то есть, наши ставки сработали в новых продуктах», — сказал он.

Издание приводит данные компании Headway Company, согласно которым в первой половине 2021 года компания заключила больше госконтрактов, чем любая другая: на 51 млрд рублей — это почти 13% всего объема госзакупок. Репик подчеркнул, что не видит кардинальной разницы между государственной и частной фармдистрибуцией.

«Если говорить о бизнесе институциональном и out-of-pocket, то, конечно, институциональный у нас самый большой. Что это такое — государство или не государство, я не знаю. Допустим, мы продаем наш препарат в частную клинику «Мать и дитя», к примеру, или ЕМС. Это государство или не государство?» — сказал глава «Р-Фарм».

gxpnews