«Р-Фарм» вложил более $500 млн в проект по производству вакцин

Общий объем инвестиций в организацию производства вакцин уже превысил $500 млн, из которых около $300 млн – капитальные расходы (CAPEX), сообщил в интервью Forbes основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик. Сейчас заводы компании производят три вакцины – Спутник V, Спутник Лайт и вакцину AstraZeneca. Общий объем инвестиций в организацию производства вакцин уже превысил $500 млн, из которых около $300 млн – капитальные расходы (CAPEX), сообщил в интервью Forbes основной владелец «Р-Фарма» Алексей Репик. Сейчас заводы компании производят три вакцины – Спутник V, Спутник Лайт и вакцину AstraZeneca.

«Объем инвестиций в проект вакцин over all сильно переваливает за $500 млн. Это много для нашей компании. А если говорить про CAPEX [капитальные расходы. – Vademecum], то это, наверное, в районе $300 млн суммарно. Если говорить про OPEX [операционные расходы. – Vademecum], то это пока чуть больше $200 млн. Но на самом деле он продолжает расти. А возврат вакцин пока, так скажем, статистически незначимый», – сказал Репик.

Заводы «Р-Фарма» произвели около 2-3 млн доз Спутника V и около 20 млн доз Спутника Лайт. «К тому времени, когда мы начали хорошо выпускать Спутник большой, оказалось, что больше нужен Лайт. Многие говорят, что у нас [в России. – Vademecum] пока низкий уровень вакцинации. Большинство тех, кто хотел или кого регулятор, общество подтолкнули к этому решению, <…> уже привились. Поэтому следующая основная задача – это ревакцинация», – считает председатель совета директоров «Р-Фарма».

«Р-Фарм» производит вакцины на мощностях предприятий группы в Ярославле, а также построил производство в ОЭЗ «Технополис Москва». Взяться за проект по организации мощностей под вакцину («Р-Фарм» никогда не занимался до этого вакцинами) стало вызовом для компании, уверен Репик: «С точки зрения эффективности и рациональности это неэффективно и нерационально. Потому что делать быстро что-то новое – это всегда в ущерб чему-то существующему».

Вакцины и препараты от новой коронавирусной инфекции («Р-Фарм» производит против COVID-19 Коронавир с фавипиравиром в качестве действующего вещества), по словам Репика, скорее ограничивали рост выручки и прибыли группы в 2020 году. Выручка АО «Р-Фарм» в 2020 году, по данным СПАРК-Интерфакс, выросла на 46,3% по отношению к 2019 году – до 120,5 млрд рублей, чистая прибыль – на 49,4%, до 18 млрд рублей.

«Р-Фарм» выйдет на IPO, но не в ближайшие год-два, сказал Репик. Капитализация компании выросла: на момент продажи 10% «Р-Фарма» японской компании Mitsui она составляла $2 млрд. «Если использовать такой же мультипликатор, как на сделке, сейчас мы стоим $6–8 млрд, – сказал Репик. – То есть мы выросли где-то в четыре раза по мультипликатору EBITDA с тех пор. <…> Теперь вопрос: готов ли я условно завтра резко сократить свою долю в компании с капитализацией $6–8 млрд? Нет, конечно».