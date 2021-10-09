Moderna построит в Африке завод по производству вакцин за $500 млн

Американская компания Moderna планирует построить в Африке завод по производству РНК-вакцин против COVID-19, сообщает фармпроизводитель. Инвестиции в проект составят $500 млн.

Компания планирует, что завод будет производить до 500 млн доз вакцин ежегодно. В настоящее время Moderna уже приступила к поиску места для нового завода. Выбор страны для строительства завода начнется в ближайшее время.

«Мы планируем производить на этом предприятии нашу вакцину против коронавируса, а также дополнительные продукты из нашего портфеля мРНК-вакцин», — отметил руководитель компании Стефан Бансель.

Moderna и ее партнеры увеличили производственные мощности по всему миру и на сегодняшний день поставили более 500 млн доз вакцины против COVID-19. ВОЗ отмечает, что новое предприятие компании в Африке поможет преодолеть дефицит антиковидных вакцин во многих странах континента, отмечает Reuters.

gxpnews