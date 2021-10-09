Дмитрий Муратов направит часть денежной составляющей Нобелевской премии фонду «Круг добра»

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов направит часть денежной составляющей Нобелевской премии фонду «Круг добра», сообщает «Новая газета» в Twitter.

«Муратов переведет часть Нобелевской премии (около $1,14 млн) в фонд «Круг добра», помогающий детям с тяжелыми и редкими заболеваниями», — говорится в сообщении.

Норвежский нобелевский комитет в пятницу присудил Нобелевскую премию мира 2021 года главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе за «их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

Ранее председатель правления фонда «Круга добра» Александр Ткаченко заявил о важности появления российских разработок препаратов, предназначенных для лечения детей с тяжелыми хроническими, в том числе редкими, заболеваниями.

gxpnews