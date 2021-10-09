«Генериум» занялся разработкой генной терапии миодистрофии Дюшенна

Один из проектов «Генериума» – терапия миодистрофии Дюшенна (МДД), сообщил на форуме «Биотехмед» вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании Дмитрий Кудлай. Разработку «Генериум» приобрел у компании «Марлин Биотех», исследовавшей препарат от МДД на основе метода доставки гена микродистрофина с помощью аденоассоциированных вирусов. Сейчас препарат против МДД с подобным механизмом действия исследуют в КИ Sarepta Pharmaceuticals совместно с Roche и Genethon. Один из проектов «Генериума» – терапия миодистрофии Дюшенна (МДД), сообщил на форуме «Биотехмед» вице-президент по внедрению новых медицинских технологий компании Дмитрий Кудлай. Разработку «Генериум» приобрел у компании «Марлин Биотех», исследовавшей препарат от МДД на основе метода доставки гена микродистрофина с помощью аденоассоциированных вирусов. Сейчас препарат против МДД с подобным механизмом действия исследуют в КИ Sarepta Pharmaceuticals совместно с Roche и Genethon.

В «Генериуме» не ответили на вопросы Vademecum. Лицензия на препарат на основе микродистрофина продана «Генериуму» в конце 2020 года, сообщила Vademecum руководитель лаборатории генной терапии «Марлин Биотех» Татьяна Егорова. Сумма сделки не раскрывается.

МДД – наследственное заболевание, вызываемое мутацией в гене дистрофина. Болезнь проявляется у мальчиков в возрасте 2–5 лет и характеризуется прогрессирующей мышечной слабостью и утомляемостью, в возрасте 8–12 лет дети теряют способность самостоятельно передвигаться. Развивается кардиомиопатия, прогрессирует сердечная и дыхательная недостаточность.

Назначалась терапия кортикостероидами, ингибиторами АПФ для профилактики дилатационной кардиомиопатии. В 2020 году в России был зарегистрирован препарат Трансларна (аталурен) от PTC Therapeutics, связывающийся с РНК и позволяющий восстановить синтез модифицированного дистрофина. Средняя стоимость терапии аталуреном составляет около 30 млн рублей в год, в перечень ЖНВЛП он не входит.

В апреле 2021 года миодистрофия Дюшенна вошла в перечень заболеваний, терапия которых финансируется за счет фонда «Круг добра». В перечень закупаемых препаратов вошел и аталурен.

Помимо Трансларны, в мире есть препараты, основанные на механизме пропуска экзона, содержащего мутацию. Это eteplirsen (Exondys 51), Vyondys 53 (golodirsen) и casimersen (Amondys 45) от Sarepta Therapeutics, viltolarsen (тоже 53-й экзон, Viltepso) от NS Pharma. Все эти препараты проходят КИ в России.

Но такие препараты ориентированы на мутацию в определенном гене. Ведутся разработки также в сфере генной терапии МДД. Например, клинические исследования уже проводит та же Sarepta (SRP-9001) и Genethon (GNT 0004). Эти разработки основаны на технологии доставки гена, кодирующего белок микродистрофин (укороченный дистрофин), с помощью аденоассоциированных вирусов.

Подобную разработку осуществляли в России Институт биологии гена РАН и российская компания «Марлин Биотех». Эту компанию основали в 2015 году родители ребенка с МДД.

Предстоит провести испытания токсичности, безопасности препаратов, и только затем начнутся КИ, говорила в декабре 2020 года на Первой Всероссийской конференции по миодистрофии Дюшенна Татьяна Егорова из «Марлин Биотех». На тот момент, по ее словам, была достигнута договоренность между «Марлин Биотех» и «Генериумом» о налаживании производства аденоассоциированных вирусов для клинических испытаний.

В США путь от proof of concept до введения первого препарата человеку занял почти 10 лет. «Мы надеемся, что у нас это будет быстрее, надеемся уложиться в течение нескольких лет», – добавила она. После продажи лицензии «Генериуму» компания ведет дальнейшую разработку полностью самостоятельно, сообщила Егорова Vademecum. Сама «Марлин Биотех», по ее словам, продолжает разрабатывать препараты для редактирования генома при МДД, а также работает над созданием заместительной генной терапии на основе другого белка – микроутрофина.

В России, по оценке Егоровой, около тысячи больных МДД.

Среди российских компаний разработкой генной терапии занимается также «Биокад». Ранний этап разработки препарата ANB-4 для генной терапии спинальной мышечной атрофии завершился в марте 2021 года. Доклинические исследования и получение разрешения на I фазу клинических исследований запланированы на октябрь – декабрь 2021 года.

Фото: knowhow.pp.ua

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