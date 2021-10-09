Александр Филиппов спрогнозировал глобализацию ресурсов e-commerce

Основная задача, стоящая перед игроками фармацевтического рынка в e-commerсe, научиться не просто продавать, а зарабатывать. Об этом заявил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов в ходе дискуссии на конференции «Новая аптечная реальность в России и СНГ», организованной Infor-media. Мероприятие прошло 5 октября в Москве.

«Сегмент e-commerce на фармацевтическом рынке, на мой взгляд, пока можно оценивать как первобытный, — прокомментировал он. — Мы делаем первые шаги: учимся продавать, создавать современные онлайн-ресурсы и мобильные приложения. Основная задача научиться не просто продавать, а нарабатывать навыки ведения бизнеса в офлайн и переносить в e-commerce. Тот, кто научится управлять взаимоотношениями с клиентами в онлайн, получит преимущества». По его мнению, в будущем в онлайн-сегменте фармацевтического рынка будут создаваться многоструктурные цифровые экосистемы.

«Аптека перестала быть исключительным местом продажи лекарств. Значит, клиенту нужно предоставить еще какие-то сервисы, помимо традиционных, — пояснил Александр Филиппов. — В решении вопроса, кто останется в сегменте e-commerce, решающую роль будет играть клиентский опыт. Клиенты, воспользовавшись разными ресурсами, выберут самые удобные, а значит, самые конкурентоспособные. В итоге в e-commerce останется два-три глобальных ресурса с максимально широкими возможностями – от заказа медикаментов до покупки одежды, продуктов и прочего».

Материал партнера: «Протек»

Фото: Протек

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