«Почта России» откроет в 2022 году мини-аптеки на базе отделений в регионах Дальнего Востока

«Почта России» запустит проект реализации лекарственных препаратов через мини-аптеки в отделениях почтовой связи. Реализация инициативы начнется в регионах Дальнего Востока, в частности в Хабаровске, Бурятии. Об этом в кулуарах форума электронной коммерции и ритейла Ecomference Rupost Retail Week сообщил журналистам гендиректор компании Максим Акимов.

«Почта России» будет мини-аптечной сетью. Это сложная история, она требует по многим позициям поддержание холодовой цепи при доставке. Будут разные форматы — и киоск, и аптечный пункт на базе отделений», — сказал он (цитата по ТАСС).

Акимов отметил, что необходимо также улучшать операционность загрузки отделений компании новым сервисом. По его словам, первыми регионами, где будет реализована инициатива, станут регионы Дальнего Востока, в частности Хабаровск, Бурятия.

«По срокам — это следующий год», — добавил гендиректор «Почты России».

Вместе с тем Акимов указал, что компания также надеется принять участие в эксперименте по онлайн-продаже рецептурных лекарственных средств.

В свою очередь зам. гендиректора по электронной коммерции почтового оператора Алексей Скатин отметил, что компания также планирует доставлять лекарства до госпитального сегмента. Среди возможных регионов он назвал Московскую область, Новосибирск.

Зам. гендиректора добавил, что «Почта России» прорабатывает в нескольких регионах страны пилоты по доставке рецептурных лекарственных препаратов. «Но это случится только после того, как это будет разрешено», — добавил он.

В сентябре «ФВ» писал, что президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос расширения перечня услуг, предоставляемых в отделениях «Почты России», в том числе предусмотреть возможность обеспечения населения лекарственными препаратами. Вопрос должны рассмотреть премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный директор «Почты России» Максим Акимов до 1 ноября 2021 года.

Пилотный проект по продаже лекарств в почтовых отделениях запустили в 2019 году в Самарской области, затем они появились и в других регионах. В январе этого года «Почта России» открыла сайт по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в некоторые почтовые отделения.

Фото: Ринат Васбеев

Елена Сидорова

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