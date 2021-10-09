Sanofi сообщила об успешном одновременном применении вакцин от коронавируса и гриппа

Компания Sanofi заявила об успешном испытании комбинации вакцины против гриппа вместе с бустерной дозой мРНК-вакцины от COVID-19 на людях старше 65 лет. Препараты вызвали у пациентов схожие иммунногенные реакции.

Французская Sanofi заявила, что получила положительные результаты исследования своей вакцины против гриппа Sanofi Fluzone High-Dose Quadrivalent вместе с бустером против COVID-19 от Moderna. Они демонстрируют, что вакцины вызывали сходные иммуногенные реакции и имеют аналогичный профиль безопасности и переносимости.

В испытаниях приняли участие примерно 300 пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые получили две дозы мРНК-вакцин от COVID-19 не менее чем за пять месяцев до этого исследования.

«В этом сезоне как никогда важно помочь защитить пожилых людей, которые подвергаются особенно высокому риску как тяжелого COVID-19, так и осложнений от гриппа, которые могут включать сердечные приступы и инсульты», — говорит заведующий отделением по вакцинам в Северной Америке в Sanofi Майкл Гринберг.

«Это первое исследование, которое предоставляет доказательства действенности вакцинации против гриппа одновременно с мРНК-бустером против COVID-19 у пожилых людей. Эти положительные результаты могут способствовать проведению кампаний бустерной вакцинации против гриппа и COVID-19 в Северном полушарии, особенно среди группы высокого риска [пожилых людей]», — добавляет он.

Fluzone High-Dose Quadrivalent — четырехвалентная вакцина против гриппа, сертифицированная для взрослых в возрасте 65 лет и старше в США и Канаде. Она также лицензирована под торговой маркой Efluelda в Европе, где разрешена для взрослых в возрасте 60 лет и старше.

Одновременное использование вакцин против COVID-19 и вакцин против гриппа в настоящее время разрешено в нескольких странах, включая США, Францию, Великобританию и Германию.

Николай Соколов

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