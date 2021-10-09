Мантуров заявил о начале эксперимента по онлайн-торговле рецептурными лекарствами с 2022 года

С 1 января 2022 года в России должен начаться эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. В качестве пилотных регионов рассматриваются Москва, Московская и Белгородская области, где сформирована вся инфраструктура.

Эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами планируется запустить с 1 января будущего года. На российский опыт в том числе будут смотреть страны Европы, которые пока не легализовали онлайн-продажу рецептурных препаратов, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на Международном форуме электронной коммерции Ecomference Rupost Retail Week.

«В качестве пилотных регионов рассматриваются Москва, Московская и Белгородская области. Вся инфраструктура сформирована – уже реализована система сквозной прослеживаемости движения фармпрепаратов, в ряде регионов прошла апробация электронных рецептов в формате QR-кодов. С коллегами по правительству будем анализировать результаты «пилота» и дальше двигаться к масштабированию обкатанной практики», — цитирует Мантурова пресс-служба Минпромторга.

Ранее «ФВ» писал, что к ноябрю Минздрав, Минцифры и регионы должны представить в правительство предложения по дистанционной продаже рецептурных лекарств и внедрению электронных рецептов. Ведомства займутся подготовкой предложений согласно плану по созданию дополнительных условий для развития ИТ-отрасли в стране.

Минэкономразвития летом подготовил законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже рецептурных лекарств в регионах. Однако Минздрав не согласовал этот документ, указав на риски появления на рынке некачественных препаратов, и отправил его на доработку.

В июне Сбербанк и правительство Москвы выступили с единым предложением провести в столице эксперимент по дистанционной продаже лекарств по рецепту, сформированному в форме электронного документа. Однако Росздравнадзор это предложение не одобрил, указав, что документ требует «существенной доработки».

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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