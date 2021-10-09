Amgen вложит 100 млн долл. в разработчика препаратов от болезни мозга

Компания Amgen вложит 100 млн долл. в компанию Neumora Therapeutics, разработчика препаратов от заболеваний мозга. Neumora также получит права на разработку и продажу некоторых препаратов Amgen от нейродегенеративных заболеваний.

Американская Amgen вложила 100 млн долл. в акционерный капитал Neumora Therapeutics, сообщает Reuters. Neumora, которая занимается разработкой препаратов от болезней мозга, заявляет, что она также получит глобальные права на разработку и продажу некоторых экспериментальных средств Amgen от нейродегенеративных заболеваний.

По словам Neumora, инвестиции Amgen, а также 400 млн долл. от других инвесторов, включая SoftBank Vision Fund, помогут компании доработать новые лекарственные средства, которые уже используются в области лечения рака, для лечения сложных заболеваний мозга.

«Традиционные исследования и разработки в области нейробиологии ограничиваются универсальным подходом к лечению, который часто приводит к невысокой эффективности, высокому ответу на плацебо и постоянным неудачам в ходе клинических испытаний. Пациенты заслуживают лучшего», — заявила соучредитель Neumora Кристина Буроу.

Amgen, которая продает лекарство от мигрени Aimovig, в 2019 году заявила, что свернет программы по разработке других нейробиологических препаратов. Она считает, что в конечном итоге генетические исследования будут способствовать прогрессу в этой области.

«Хотя Amgen в настоящее время не занимается исследованиями и ранними разработками в области нейробиологии <…> этот подход отвечает нашему стремлению продолжать заниматься нейробиологией посредством внешнего сотрудничества», — сказал руководитель отдела исследований и разработок Amgen Дэвид Риз.

В июле этого года «ФВ» сообщал, что Amgen приобретет частную биотехнологическую компанию Teneobio за 2,5 млрд долл. в рамках сделки, направленной на расширение возможностей компании по разработке лекарств на основе антител от рака.

Сделка, которая, как ожидается, завершится во второй половине 2021 года, предоставит Amgen как технологию создания антител, так и ряд препаратов, которые находятся на ранней стадии испытаний или в процессе доклинических исследований.

Николай Соколов

pharmvestnik