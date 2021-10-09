ВОЗ сообщает о скором решении вопросов по регистрации «Спутника V»

Представитель Всемирной организации здравоохранения Фадела Чаиб заявила в ходе брифинга, что агентство «близко» к решению проблем, связанных с российской вакциной «Спутник V» от COVID-19.

«Мы близки к тому, чтобы решить некоторые вопросы [связанные с вакциной]», — рассказала она. Также Чаиб добавила, что решение по добавлению препарата в список ВОЗ для применения в чрезвычайных ситуациях (EUL), возможно, будет принято на следующей неделе или позже.

Она отметила, что этот вопрос обсуждался 7 октября на брифинге ВОЗ. Тогда заместитель генерального директора организации Марианжела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение российской вакцины было приостановлено из-за невыполнения определенных юридических процедур и что, как только эти процедуры будут завершены, процесс будет возобновлен.

На прошлой неделе министр здравоохранения России Михаил Мурашко встретился с генеральным директором ВОЗ Тедросом Адханом Гебрейесусом. На брифинге 2 октября он заявил, что все препятствия, мешавшие регистрации «Спутник V», устранены.

Ранее сегодня «ФВ» сообщал, что посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил о том, что Россия не предоставила Еврокомиссии необходимые документы для взаимного признания сертификатов о вакцинации. По его словам, это помогло бы гражданам избежать карантинных мер при путешествиях, несмотря на то что «Спутник» не признан EMA.

«Российская сторона пока не подготовила необходимые документы, которые надлежит направить в Еврокомиссию в Брюсселе. Я сожалею об этом, потому что взаимное признание эквивалентности, в том числе признание Россией цифровых ковид-сертификатов ЕС, определенно облегчило бы жизнь людям, совершающим поездки в обе стороны», — отметил он.

Николай Соколов

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