ВОЗ дала определение постковидному синдрому

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) впервые дала определение постковидному синдрому (long covid), который наблюдается у пациентов в течение трех месяцев после развития инфекции.

Согласно представленному определению, посковидный синдром может быть диагностирован у больных с историей подтвержденного COVID-19, обычно в течение трех месяцев после выявления инфекции. Симптомы длятся обычно не менее двух месяцев и не могут быть объяснены другими причинами. Среди проявлений постковидного синдрома называют усталость, одышку, нарушение когнитивных функций, которые негативно влияют на повседневную деятельность. Отдельно отмечается, что симптомы могут меняться и рецидивировать с течением времени.

Первая редакция определения была разработана совместно пациентским сообществом, исследователями и врачами из всех регионов ВОЗ. В дальнейшем, при появлении новых данных возможно изменение данного определения синдрома.

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