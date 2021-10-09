Утверждены новые правила ведения госреестра медизделий

Кабинет министров утвердил новые правила ведения государственного реестра медицинских изделий и организаций (индивидуальных предпринимателей), занимающихся производством и изготовлением медицинских изделий.

Ключевыми нововведениями этих правил являются дополнительные сведения в реестре, а именно — фотографии общего вида медизделия, электронного носителя и интерфейса программного обеспечения, электронный образ эксплуатационной документации производителя на медицинское изделие, а также электронный образ регистрационного удостоверения на медицинское изделие.

Новое постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года, отменяя действие предыдущих версий, сообщается на сайте Минздрава.

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