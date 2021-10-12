Представители фармотрасли вошли в число самых состоятельных депутатов Госдумы

Среди депутатов нового созыва Госдумы немало весьма состоятельных выходцев из бизнеса, в том числе фармацевтического. Владелец компании «Инфамед К» Андрей Горохов возглавил список парламентариев, чей доход составляет свыше 50 млн руб.
РБК изучил декларации о доходах и имуществе, предоставленные кандидатами в Госдуму, их официальные биографии и данные о бизнесе и составил рейтинг состоятельности парламентариев.
Средний доход нового депутата в 2020 году составил 61,5 млн руб., средняя сумма на банковском счете — 100 млн руб. Это заметно больше, чем у среднего депутата прошлого созыва, — 23,5 млн и 69,2 млн руб. соответственно.
Список парламентариев с наибольшим доходом, свыше 50 млн руб., возглавляет владелец ООО «Инфамед К» Андрей Горохов. Согласно декларации, у него имеется пять земельных участков (два в Москве и три в Австрии), дом в Москве, квартиры в Рязанской и Калининградской областях и в Австрии, несколько нежилых помещений и два автомобиля — Renault New Duster и Kia JD. Кроме того, у депутата 1 млн акций «Аэрофлота» по 1 руб., 2,5 млн акций «Газпрома», акции «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти».
В список «ФВ» включил депутатов от фармотрасли, а также тех, кто предварительно войдет в будущий Комитет Госдумы по охране здоровья.
Таблица 1. Список депутатов по доходам за прошлый год.
|Депутат
|Партия
|Доход, руб.
|Сумма на счетах, руб.
|1
|Андрей Горохов
|Единая Россия
|7 515 320 127
|11 234 998 708
|2
|Евгений Нифантьев
|Единая Россия
|86 088 341
|8 340 877
|3
|Николай Осадчий
|КПРФ
|9 749 928
|1 005 196
|4
|Татьяна Соломатина
|Единая Россия
|9 443 570
|22 440 345
|5
|Татьяна Кусайко
|Единая Россия
|8 852 362
|11 298 327
|6
|Сергей Леонов
|ЛДПР
|8 269 165
|2 175 015
|7
|Николай Щеглов
|Единая Россия
|6 144 660
|2 017 143
|8
|Леонид Огуль
|Единая Россия
|6 096 218
|1 816 377
|9
|Тамара Фролова
|Единая России
|5 774 553
|138 174
|10
|Бадма Башанкаев
|Единая Россия
|5 732 934
|525 077
|11
|Александр Петров
|Единая Россия
|5 682 305
|338 306
|12
|Алексей Куринный
|КПРФ
|5 611 777
|202 347
|13
|Федот Тумусов
|Справедливая Россия
|5 350 201
|186 713
|14
|Римма Утяшева
|Единая Россия
|4 037 883
|156 474
|15
|Станислав Наумов
|ЛДПР
|3 654 576
|177
|16
|Олег Иванинский
|Единая Россия
|3 182 335
|14 121 228
|17
|Дмитрий Хубезов
|Единая Россия
|3 134 403
|248 079
|18
|Вероника Власова
|Единая Россия
|3 086 630
|2 030 905
|19
|Михаил Кизеев
|Единая Россия
|2 485 972
|128 028
|20
|Александр Румянцев
|Единая Россия
|1 114 187
|33 193 901
Источник: РБК