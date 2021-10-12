Представители фармотрасли вошли в число самых состоятельных депутатов Госдумы

Среди депутатов нового созыва Госдумы немало весьма состоятельных выходцев из бизнеса, в том числе фармацевтического. Владелец компании «Инфамед К» Андрей Горохов возглавил список парламентариев, чей доход составляет свыше 50 млн руб.

РБК изучил декларации о доходах и имуществе, предоставленные кандидатами в Госдуму, их официальные биографии и данные о бизнесе и составил рейтинг состоятельности парламентариев.

Средний доход нового депутата в 2020 году составил 61,5 млн руб., средняя сумма на банковском счете — 100 млн руб. Это заметно больше, чем у среднего депутата прошлого созыва, — 23,5 млн и 69,2 млн руб. соответственно.

Список парламентариев с наибольшим доходом, свыше 50 млн руб., возглавляет владелец ООО «Инфамед К» Андрей Горохов. Согласно декларации, у него имеется пять земельных участков (два в Москве и три в Австрии), дом в Москве, квартиры в Рязанской и Калининградской областях и в Австрии, несколько нежилых помещений и два автомобиля — Renault New Duster и Kia JD. Кроме того, у депутата 1 млн акций «Аэрофлота» по 1 руб., 2,5 млн акций «Газпрома», акции «Норникеля», «Интер РАО ЕЭС», ЛУКОЙЛа, МТС и «Татнефти».

В список «ФВ» включил депутатов от фармотрасли, а также тех, кто предварительно войдет в будущий Комитет Госдумы по охране здоровья.

Таблица 1. Список депутатов по доходам за прошлый год.

Депутат Партия Доход, руб. Сумма на счетах, руб. 1 Андрей Горохов Единая Россия 7 515 320 127 11 234 998 708 2 Евгений Нифантьев Единая Россия 86 088 341 8 340 877 3 Николай Осадчий КПРФ 9 749 928 1 005 196 4 Татьяна Соломатина Единая Россия 9 443 570 22 440 345 5 Татьяна Кусайко Единая Россия 8 852 362 11 298 327 6 Сергей Леонов ЛДПР 8 269 165 2 175 015 7 Николай Щеглов Единая Россия 6 144 660 2 017 143 8 Леонид Огуль Единая Россия 6 096 218 1 816 377 9 Тамара Фролова Единая России 5 774 553 138 174 10 Бадма Башанкаев Единая Россия 5 732 934 525 077 11 Александр Петров Единая Россия 5 682 305 338 306 12 Алексей Куринный КПРФ 5 611 777 202 347 13 Федот Тумусов Справедливая Россия 5 350 201 186 713 14 Римма Утяшева Единая Россия 4 037 883 156 474 15 Станислав Наумов ЛДПР 3 654 576 177 16 Олег Иванинский Единая Россия 3 182 335 14 121 228 17 Дмитрий Хубезов Единая Россия 3 134 403 248 079 18 Вероника Власова Единая Россия 3 086 630 2 030 905 19 Михаил Кизеев Единая Россия 2 485 972 128 028 20 Александр Румянцев Единая Россия 1 114 187 33 193 901

Источник: РБК

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