Произведенный в Индии «Спутник Лайт» будет поставляться в Россию

Индийское правительство разрешило экспортировать в Россию произведенный в Индии «Спутник Лайт», пишет местное издание Hindustan Times. Сообщается, что решение было принято потому, что вакцина «Спутник Лайт» еще не получила разрешение на экстренное использование (EUA) от Генерального контролера Индии (DCGI).

Компания Hetero Biopharma из Хайдарабада, одна из нескольких индийских фирм, с которыми Российский фонд прямых инвестиций заключил партнерские отношения на создание препарата внутри страны, произведет 4 млн доз на экспорт. Ранее российский посол Николай Кудашев заявил, что до тех пор, пока «Спутник Лайт» не получит EUA в Индии, он будет поставляться в Россию, чтобы вакцины не стояли без дела.

«Однодозовая вакцина «Спутник Лайт» станет первой вакциной, разрешенной к экспорту из Индии. Индия стала ключевым центром производства вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» благодаря партнерским отношениям с шестью ведущими производителями, которые организовал РФПИ», — заявили создатели российской вакцины в своем Twitter-аккаунте.

Решение о разрешении экспорта в Россию было принято на прошлой неделе после «подробных» обсуждений. «Спутник V» получил разрешение DCGI в апреле, когда страна переживала вторую волну пандемии COVID-19.

В июле экспертный комитет DCGI отказался зарегистрировать «Спутник Лайт», хотя в сентябре он предоставил разрешение компании Dr Reddy’s Laboratories, также находящейся в Хайдарабаде, на проведение в стране промежуточных испытаний III фазы препарата.

Николай Соколов

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