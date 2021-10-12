«Промомед» зарегистрировал первый препарат для терапии ВИЧ

«Промомед» вышел на рынок лекарственной терапии ВИЧ-инфекции и гепатита С, зарегистрировав первый в портфеле препарат ритонавир. Минздрав закупает ритонавир от «Фармасинтеза», а всего на российском рынке, помимо «Промомеда», семь производителей препарата. «Промомед» вышел на рынок лекарственной терапии ВИЧ-инфекции и гепатита С, зарегистрировав первый в портфеле препарат ритонавир. Минздрав закупает ритонавир от «Фармасинтеза», а всего на российском рынке, помимо «Промомеда», семь производителей препарата.

Ритонавир будет выпускаться в дозировке 100 мг.

«Промомед» диверсифицирует портфель за счет антиретровирусных и онкологических препаратоов. Компания специализировалась на антибиотиках, препаратах, применяемых в эндокринологии, неврологии. Первый онкопрепарат капецитабин группа зарегистрировала в сентябре 2021 года. Теперь компания выпустила первый препарат для терапии ВИЧ. По данным ГРЛС, «Промомед» уже подал досье на регистрацию других АРВ-препаратов – дарунавира, ралтегравира, эфавиренза.

Ритонавир входит в схемы первого ряда, применяется в особых случаях в комбинации с ингибиторами протеазы (атазанавир, дарунавир, лопинавир) в качестве бустера (усилителя).

В 2021 году Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ провел два аукциона на закупку ритонавира на 471,7 млн рублей. Победителем обоих аукционов стал «Примафарм» с ритонавиром от «Фармасинтеза».

Кроме ритонавира от «Фармасинтеза», в России препарат зарегистрирован у AbbVie, индийской Lok-Beta, Hetero Labs, «Технологии лекарств» («Р-Фарм»), «МБА-групп», компании «Фармацевтические технологии».

Препарат Lok-Beta в 2020 году на время отзывался из обращения Росздравнадзором. Из-за того что половина заказа Минздрава пришлась на ритонавир этого производителя, в регионах возникали перебои с наличием препарата.