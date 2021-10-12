В Госдуме сформировали список депутатов Комитета по охране здоровья

Первое заседание Госдумы восьмого созыва должно пройти 12 октября. На нем будут избраны руководители профильных комитетов и их заместители. Составы комитетов в нижней палате парламента уже сформировали.
Сформирован предварительный список депутатов, которые войдут в состав Комитета Государственной думы по охране здоровья. Об этом «ФВ» сообщил депутат от партии КПРФ Алексей Куринный. Он уточнил, что список должны утвердить 11 октября.
В список вошли:
- Бадма Башанкаев («Единая Россия»)
- Вероника Власова («Единая Россия»)
- Андрей Горохов («Единая Россия»)
- Олег Иванинский («Единая Россия»)
- Михаил Кизеев («Единая Россия»)
- Алексей Куринный (КПРФ)
- Татьяна Кусайко («Единая Россия»)
- Сергей Леонов (ЛДПР)
- Леонид Огуль («Единая Россия»)
- Николай Осадчий (КПРФ)
- Александр Петров («Единая Россия»)
- Александр Румянцев («Единая Россия»)
- Татьяна Соломатина («Единая Россия»)
- Федот Тумусов («Справедливая Россия — За правду»)
- Римма Утяшева («Единая Россия»)
- Тамара Фролова («Единая Россия»)
- Дмитрий Хубезов («Единая Россия»)
- Николай Щеглов («Единая Россия»)
Таким образом, семь депутатов сохранили свое место в комитете с прошлого созыва. Это Петров, Тумусов, Куринный, Огуль, Осадчий, Фролова и Соломатина.
Руководителем комитета может стать Хубезов — экс-главврач Рязанской областной клинической больницы, сообщал «МВ».
Первое заседание восьмого созыва Госдумы пройдет во вторник, 12 октября. Председателей комитетов и их заместителей должны будут выбрать большинством голосов от общего числа депутатов по единому списку кандидатур.
Фото: duma.gov.ru
Маргарита Грошева
pharmvestnik