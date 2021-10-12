В Госдуме сформировали список депутатов Комитета по охране здоровья

Первое заседание Госдумы восьмого созыва должно пройти 12 октября. На нем будут избраны руководители профильных комитетов и их заместители. Составы комитетов в нижней палате парламента уже сформировали.

Сформирован предварительный список депутатов, которые войдут в состав Комитета Государственной думы по охране здоровья. Об этом «ФВ» сообщил депутат от партии КПРФ Алексей Куринный. Он уточнил, что список должны утвердить 11 октября.

В список вошли:

Бадма Башанкаев («Единая Россия») Вероника Власова («Единая Россия») Андрей Горохов («Единая Россия») Олег Иванинский («Единая Россия») Михаил Кизеев («Единая Россия») Алексей Куринный (КПРФ) Татьяна Кусайко («Единая Россия») Сергей Леонов (ЛДПР) Леонид Огуль («Единая Россия») Николай Осадчий (КПРФ) Александр Петров («Единая Россия») Александр Румянцев («Единая Россия») Татьяна Соломатина («Единая Россия») Федот Тумусов («Справедливая Россия — За правду») Римма Утяшева («Единая Россия») Тамара Фролова («Единая Россия») Дмитрий Хубезов («Единая Россия») Николай Щеглов («Единая Россия»)

Таким образом, семь депутатов сохранили свое место в комитете с прошлого созыва. Это Петров, Тумусов, Куринный, Огуль, Осадчий, Фролова и Соломатина.

Руководителем комитета может стать Хубезов — экс-главврач Рязанской областной клинической больницы, сообщал «МВ».

Первое заседание восьмого созыва Госдумы пройдет во вторник, 12 октября. Председателей комитетов и их заместителей должны будут выбрать большинством голосов от общего числа депутатов по единому списку кандидатур.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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