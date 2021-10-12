Антитела AstraZeneca сократили риск развития тяжелой формы COVID-19 и смерти от заболевания

Препарат AstraZeneca от COVID-19 показал способность сокращать риск тяжелого течения заболевания и смерти на 50%. Лекарство стало первой противоковидной комбинацией антител, которая может иметь как профилактический, так и терапевтический эффект.

Противоковидное лекарственное средство на основе нескольких моноклональных антител, разработанное британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, успешно прошло фазу III испытаний TACKLE. Препарат под названием AZD7442 сократил риск развития тяжелой формы COVID-19 и смерти среди не госпитализированных пациентов на 50% в течение семи дней. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте производителя.

В исследовании приняли участие 903 пациента из 13 стран, которые были разделены на две группы, принимавшие плацебо или препарат. Причем 90% участников имели сопутствующие заболевания. В ходе исследования было зарегистрировано 18 случаев летального исхода в группе, получавшей AZD7442, и 37 случаев в группе плацебо.

Компания добавила, что проведет переговоры по полученным данным с органами здравоохранения. Ранее AstraZeneca заявила о том, что подала заявку на одобрение лекарства в FDA. Производитель публиковал результаты исследований, согласно которым AZD7442 способен также снижать число симптоматических случаев COVID-19 на 77%.

Препарат британско-шведского производителя представляет собой комбинацию двух антител длительного действия (LAAB) tixagevimab и cilgavimab. Они были получены на основе В-лимфоцитов, пожертвованных пациентами, зараженных SARS-CoV-2, во время периода их выздоровления.

AZD7442 стал первым лекарством, успешно прошедшим фазу III исследований и продемонстрировавшим способность быть как профилактическим, так и терапевтическим средством от COVID-19.

Владимир Заболотских

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