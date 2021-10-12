Ряд фармкомпаний не смогли избежать исков по спорному препарату Zantac

Американский суд отклонил ходатайства Sanofi, GSK, Pfizer и Boehringer Ingelheim о прекращении исков, связанных с распространением вызывающего рак препарата Zantac. Компании утверждают, что вред от лекарства не доказан.

Федеральный суд Флориды отклонил ходатайства ряда фармацевтических компаний о прекращении судебных исков от принимавших препарат Zantac (ранитидин) пациентов, которые утверждают, что он может вызывать рак. FIercePharma пишет, что судебных процессов пытались избежать GlaxoSmithKline, Sanofi, Boehringer Ingelheim и Pfizer.

Иски связаны с обнаруженными в составе препарата примесями, которые могут повышать риск развития рака мочевого пузыря. В 2020 году FDA заявило, что Zantac содержит высокие уровни канцерогена N-нитрозодиметиламина (NDMA). К тому моменту производители уже начали выводить Zantac с рынка.

Еще в 2019 году, до расследования FDA, несколько юридических фирм подали в суд на производителей лекарственных средств за то, что они якобы вводили потребителей в заблуждение относительно связанных с препаратом рисков.

«Такие производители как GlaxoSmithKline, Sanofi, Boehringer Ingelheim и Pfizer участвовали в многолетней схеме сокрытия опасностей и рисков, связанных с использованием Zantac, несмотря на обилие медицинской и научной литературы, связывающей ранитидин с NDMA, и мы надеемся привлечь их к ответственности», — заявили адвокаты истцов после того, как решение суда было обнародовано.

GlaxoSmithKline отказалась комментировать судебный процесс. Представители Sanofi и Boehringer Ingelheim заявили, что компании «по-прежнему уверены в надежности нашей защиты». «В частности, FDA и EMA недавно опубликовали массу научных доказательств, которые не поддерживают утверждения истцов о том, что Zantac вызывает рак», — добавил представитель Sanofi.

FierсePharma пишет, что тяжба может затянуться надолго. Адвокаты истцов сообщают, что они предъявляют иски от имени более 100 тыс. человек, которые принимали Zantac и теперь болеют раком. Кроме того, по словам юристов, по всей стране принимали или покупали препарат сотни тысяч людей.

В мае адвокаты истцов обвинили Sanofi в «широкомасштабном» уничтожении электронных писем сотрудников, связанных с отзывом препарата в 2019 году. Sanofi «не уничтожала намеренно электронные письма, связанные с судебным разбирательством по делу Zantac», — заявил тогда представитель компании.

Николай Соколов

pharmvestnik