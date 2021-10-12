Sandoz завершила сделку по покупке трех брендов у GSK

Компания Sandoz завершила сделку по приобретению портфеля цефалоспориновых антибиотиков у компании GSK. В 2020 году совокупный объем продаж трех препаратов составил около 140 млн долл.

Компания Sandoz (подразделение Novartis) объявила о завершении сделки по приобретению портфеля цефалоспориновых антибиотиков у компании GSK. Как говорится в сообщении Sandoz, в рамках этой сделки она получила права на три бренда: «Зиннат», «Зинацеф» и «Фортум», которые представлены более чем на 100 рынках. В 2020 году совокупный объем продаж этих препаратов составил около 140 млн долл.

Соглашение не распространяется на ряд торговых марок, которые компания GSK ранее вывела с рынков США, Австралии и Германии. Кроме того, компания GSK полностью сохранит права на свои торговые марки в Китае (за исключением Тайваня, Гонконга и Макао), Индии, Пакистане и Египте, а также на ряд торговых марок в Японии.

В рамках интегрированной производственной стратегии в долгосрочной перспективе Sandoz планирует выпускать препарат «Зиннат» на своих производственных мощностях, включая площадку в Кундле (Австрия), основном и единственном крупном производственном центре в Европе, охватывающем все этапы производства основных антибиотиков — от активной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы.

pharmvestnik