Даурен Абеуов: фактически дистанционной продажи лекарств нет

Система дистанционной доставки лекарств в России по-прежнему остается неразвитой.

Это мнение на прошедшем 7-8 октября Международном форуме электронной коммерции и ретейла Ecomference Rupost Retail Week, организованном Минпромторгом России, высказал руководитель маркетплейса «ЗдравСити» Даурен Абеуов.

«Некорректно было бы говорить о том, что власти разрешили полноценную дистанционную торговлю лекарственными препаратами, — заявил он. — Да, требования к участникам смягчаются, но до сих пор не все аптеки понимают выгоды развития в этом направлении, потому что остаются ограничения на доставку рецептурных лекарств, необходимы большие инвестиции в логистику и т.д. На сегодня фактически нет полноценного дистанционного сервиса. Курьерская доставка в фарме полноценно развиваться будет, так как на это есть спрос со стороны потребителя, но, к сожалению, не завтра — предстоит пройти серьезный путь: от подготовки логистической инфраструктуры (с учетом температурных требований, лицензирования и т.п.) до масштабного внедрения электронных рецептов».

Эксперты отметили, что к сфере дистанционной торговли лекарствами приковано особое внимание, в том числе регулирующих органов — велики опасения навредить здоровью пациентов скорыми непродуманными действиями. Именно поэтому, отметил Даурен Абеуов, нужно время на проведение эксперимента с электронным рецептом, прежде чем система начнет штатно функционировать. Необходимо определиться с четкими правилами работы и зонами ответственности всех участников рынка.

Потребителю нужен сервис, обеспечивающий во всех смыслах доступность медикаментов, и он все больше пользуется им, добавил он. Это подтверждает динамика развития онлайн-площадок по заказу и доставке лекарств. Так, объем продаж маркетплейса «Здравсити» по итогам первого полугодия вырос на 109%, сервисом могут воспользоваться свыше 60 млн человек по всей России.

Материал партнера: «Протек»

Фото: Протек

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