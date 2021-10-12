Минздрав одобрил исследование назальной версии «Спутника V»

В России проведут испытания назальной версии препарата «Гам-КОВИД-Вак». Разрешение на проведение КИ опубликовано в реестре Минздрава. Ранее глава Центра им. Гамалеи сообщал, что регуляторы не одобрили проведение испытаний спрея по сокращенной программе.

Минздрав одобрил проведение клинического исследования (КИ) препарата «Гам-КОВИД-Вак» в лекарственной форме «спрей назальный». Информация об этом размещена в государственном реестре клинических исследований. Раствор для интраназального введения состоит из двух компонентов, по 0,5 мл каждый. Заниматься испытаниями на добровольцах будет ООО «Научно-исследовательский центр Эко-безопасность» Санкт-Петребурга.

В августе глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал о завершении доклинического исследования назальной вакцины от коронавируса. Тогда он говорил, что речь идет о втором компоненте «Спутника V», который распыляется в нос с помощью специального шприца.

Ранее Гинцбург говорил, что регуляторы не одобрили проведение клинических исследований назальной вакцины «Спутник V» по сокращенной программе. Для проведения всех стадий исследования потребуется порядка 400 млн руб.

Разработчики рассчитывали, что проведение этих клинических исследований профинансирует правительство Москвы.

Глава центра «Вектор» Ринат Максютов сообщал, что вакцина в виде назального спрея может стать доступной россиянам осенью 2022 года. А ученые НИИ гриппа сообщили об эффективности препарата против COVID-19 в форме спрея по результатам доклинических испытаний.

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