ГК «Протек» возглавила список фармотрасли в ТОП600 крупнейших компаний России

По итогам 2020 года ГК «Протек» заняла 52-е место в рейтинге крупнейших компаний России RAEX-600. Объем реализации компании составил более 293 млрд руб., что на 10,6% больше продаж по итогам 2019 года (более 265 млрд руб.).

«Протек» усилил свои позиции на шесть пунктов (в 2016 году компания занимала 58-е место), возглавив список компаний фармацевтической отрасли.

«По итогам 2020 года Группа заметно усилила свои позиции в ТОП600 крупнейших по обороту компаний — рейтинге, высоко котирующемся среди бизнес-сообщества, — отметил президент ГК «Протек» Вадим Музяев. — ГК «Протек» действительно продемонстрировала хорошие результаты по итогам весьма непростого года. Все сегменты Группы работали на максимуме своих возможностей, понимая, что в сложной эпидемиологической ситуации несут всю ответственность за жизни и здоровье россиян. Мы уверены, что и в будущем ГК «Протек» будет уверенно удерживать позиции среди лидеров фармацевтического бизнеса».

Список компаний — потенциальных участников рейтинга ТОП600 крупнейших компаний России по объему реализации продукции составлен на основе рейтингов прошлых лет, статистической отчетности за 2020 год, оперативной статистической отчетности, сообщений СМИ. На втором этапе был проведен опрос компаний — кандидатов в рейтинг по основным показателям деятельности за 2020 и 2019 годы. На третьем этапе информация дополнялась за счет данных Росстата и корпоративных сайтов в интернете. Для подготовки рейтинга использована информация Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленная в «Системе профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс».

Материал партнера: «Протек»

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