Мексиканская лаборатория Birmex будет производить российскую вакцину «Спутник V»

Лаборатория биологических агентов и реактивов Мексики Birmex начнет производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Делегация экспертов, которую возглавил руководитель лаборатории Педро Сентено Сантаэлья, прибыла в Москву для того, чтобы подписать контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) о расфасовке и производстве препарата в Мексике.

«Процесс расфасовки начнется с выполнения существующего контракта между правительством Мексики и РФПИ», – сказал Педро Сентено Сантаэлья в интервью газете Milano.

Ранее в Россию направили три пробные партии вакцины, разлитой в Мексике.

Как сообщил глава лаборатории, Birmex может каждый месяц расфасовывать по два миллиона доз «Спутника V». Но основная цель переговоров – передать Мексике технологию российского Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, чтобы производить в республике субстанцию для изготовления вакцины. Ожидается, что у латиноамериканской страны будут мощности для выпуска 20 миллионов доз «Спутника V» в год.

Мексиканский регулятор выдал разрешение на экстренное использование российского препарата для защиты населения от COVID-19 в начале февраля 2021 года. Первую партию вакцину доставили в страну из России 22 февраля.

По данным Birmex, на 7 октября российская сторона доставила в Мексику 8,4 миллиона доз «Спутника V» за 17 рейсов.

Как стало известно ранее, в Сербии произвели 1,5 миллиона доз вакцины «Спутник V».

gxpnews