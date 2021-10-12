Роспотребнадзор сократит предельный срок выполнения анализа на COVID-19 до 24 часов

Роспотребнадзор намерен сократить предельный срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 вдвое – до 24 часов. Время будет отсчитываться от момента поступления биологического материала до получения результата пациентом. С ноября 2020 года максимальный срок выполнения исследования составляет 48 часов. Роспотребнадзор намерен сократить предельный срок выполнения лабораторного исследования на COVID-19 вдвое – до 24 часов. Время будет отсчитываться от момента поступления биологического материала до получения результата пациентом. С ноября 2020 года максимальный срок выполнения исследования составляет 48 часов.

Ведомство внесет правки в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача №15 от 22 мая 2020 года. В случае одобрения они вступят в силу со следующего дня после официального опубликования.

В ноябре 2020 года Роспотребнадзор обновил санитарно-эпидемиологические правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, обязав лаборатории проводить исследование биоматериала на SARS-CoV-2 в течение 48 часов с момента поступления в лабораторию до получения результата пациентом.

По состоянию на 12 октября 2021 года в России проведено более 197,6 млн лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию. Анализ биоматериала на наличие возбудителя COVID-19 доступен в 1 177 лабораториях, из которых 112 принадлежат Роспотребнадзору, 801 – находится в государственных медучреждениях, а 264 лаборатории принадлежат частным игрокам.

За сутки 11 октября в России выявлено 28 190 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 7 832 964 человек, 6 894 285 из них выздоровели, 218 345 – скончались.