Полиция Москвы ликвидировала канал поставок запрещенных сильнодействующих веществ

В Москве полиция изъяла из незаконного оборота 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе 600 кг сильнодействующих веществ. Задержаны лидеры и участники группы, которая нелегально распространяла их через столичные аптеки.

Полиция в Москве ликвидировала канал поставок запрещенных сильнодействующих веществ. Как сообщает пресс-служба МВД, 15 человек создали коммерческую структуру, которая получила лицензию на фармацевтическую деятельность. Они оптом покупали у производителей препараты, содержащие сильнодействующие вещества. С помощью курьеров их передавали сотрудникам аптечных учреждений. С упаковок таблеток и капель удаляли маркировку, после чего продавали наркозависимым без рецептов и кассового чека. Цена лекарств по сравнению с закупочной стоимостью завышалась более чем в 10 раз.

Задержаны двое предполагаемых организаторов и 13 участников организованной группы, в которую входили приезжие из ближнего зарубежья и нескольких регионов России.

При обыске обнаружены более 58 тыс. флаконов и 70 тыс. капсул, содержащих в своем составе 600 кг сильнодействующих веществ. Изъяты деньги, документы, банковские карты, печати и штампы государственных, коммерческих и медицинских организаций, личные печати врачей и бланки рецептов.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих веществ (ч.3 ст.234 УК РФ).

Фото: МВД

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