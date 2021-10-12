Правительство продлило на год постановление о ввозе препарата от лейкоза

В 2021 году в Россию будет ввезено почти 2 тыс. упаковок препарата «Онкаспар» (МНН пэгаспаргаза), который применяют для лечения острого лейкоза у детей. Для этого правительство продлило еще на один год действие правил предоставления субсидий на закупку и доставку лекарства в медицинские учреждения, сообщает пресс-служба кабмина.

«Правительство уже предоставило «Московскому эндокринному заводу» более 500 млн руб. субсидий на покупку этого лекарства. Предприятие займется ввозом и доставкой препарата. И в следующем году лекарство поступит в медцинские учреждения. Для этого правительство продлевает действие правил субсидирования закупки «Онкаспара». Важно, чтобы дети своевременно получали необходимое лечение», — сказал премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Онкаспар» производится во Франции и не имеет отечественных аналогов. Закупкой, ввозом и доставкой лекарства занимается Московский эндокринный завод. Субсидия из федерального бюджета поможет предприятию покрыть затраты, связанные не только с закупкой, но и с доставкой и хранением препарата, а также уплатой налогов и таможенных сборов.

В апреле 2020 года правительство выпустило распоряжение о закупке 1,5 тыс. упаковок «Онкаспара». В этом году «Онкаспар» вошел в перечень препаратов, закупаемых фондом «Круг добра». Правительство выделило средства на закупку почти 2 тыс. упаковок препарата. В дальнейшем потребность в «Онкаспаре» может составить до 2,5 тыс. упаковок в год.

Как сообщил в июне Минпромторг, «Московский эндокринный завод» завез первую партию препарата в количестве 1395 упаковок в Россию. В августе в Россию завезли остальные 575 упаковок препарата. Кроме того, министерство запросило у производителя оригинальной аспарагиназы информацию о возможных поставках в Россию. Препарат используют также для лечения лейкоза у детей.

pharmvestnik