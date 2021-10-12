Правительство решило финансировать развитие фармпромышленности через две госпрограммы

Задачи по развитию фармацевтической и медицинской отраслей с 2022 года будут финансироваться не только в рамках профильной программы, но и в рамках другого документа — «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». В общей сложности денег стало больше, но их распределение между участниками рынка изменилось. Большую часть средств на исследования теперь планируют отдать госучреждениям, а не частникам.

Правительство утвердило планы по финансированию государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на ближайшие три года.

Согласно паспорту программы, в 2022 году на ее реализацию планируют потратить 4,8 млрд руб., что почти на 52% меньше, чем было запланировано в прошлом году. Объем финансирования в 2023 году также упал до 2,7 млрд руб., а на 2024 год запланировано 254,1 млн руб.

Снижение объема финансирования программы развития фарм- и медпромышленности по сравнению с планами прошлых лет связано с тем, что часть задач перешла в другую программу. Так, со следующего года проведение научных исследований и разработок, а также производство медицинских изделий будут реализовываться в рамках госпрограммы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В общей сложности в рамках двух госпрограмм средств на развитие фармацевтической и медицинской отраслей выделили даже больше, но основную их часть планируют отдать государственным учреждениям на научные исследования и разработки.

Маргарита Грошева

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