Голодец рассказала об экономии средств покупателей при онлайн-доставке лекарств

Онлайн-торговля лекарствами позволит сэкономить средства россиян на 15%. Об этом на международном конгрессе «Цифроайтимед» заявила заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Ольга Голодец, передает ее слова корреспондент «ФВ».

«Дистанционная доставка всегда экономит средства. 15% в объеме нашей страны и для наших граждан — это очень весомый вклад», — заявила она, говоря об экономии бюджета покупателей за счет онлайн-торговли препаратами.

По словам Голодец, уже сейчас многие компании технологически готовы доставлять как безрецептурные, так и рецептурные лекарства в любую точку России. «У нас 70 тыс. позиций, у коллег тоже большой ассортимент. И это может быть в любой точке под заказ и совершенно по другим ценам», — отметила она.

С 1 сентября онлайн-доставка лекарств стала официально доступной для маркетплейсов, после чего на рынок вошли такие компании, как «Яндекс.Маркет», WIldberries и «ВкусВилл». Сам «Сбер» продолжает закреплять позиции на фармрынке — его подразделение «Сбер Еаптека» планирует эксклюзивно интегрироваться с сервисом экспресс-доставки «Самокат».

Новые игроки фармрынка ждут разрешения на онлайн-торговлю рецептурными лекарствами — начало соответствующего эксперимента ожидается в России с 1 января 2022 года.

Руслан Мавлиханов

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