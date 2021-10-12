Takeda вступила в сотрудничество по разработке восьми генных терапий на 3,6 млрд долларов

Takeda и Poseida заключили соглашение о сотрудничестве в области разработки восьми генных терапий, одна из которых предназначена для лечения гемофилии А. Общая сумма сделки составила 3,6 млрд долл.

Японский производитель лекарств Takeda заключил соглашение на сумму 3,6 млрд долл. на использование технологических платформ американской биотехнологической компании Poseida Therapeutics для разработки восьми методов генной терапии. Первоначально фирмы займутся созданием невирусной генной терапии in vivo с использованием печеночных и гемопоэтических стволовых клеток, в том числе против гемофилии А. Об этом говорится на официальном сайте Poseida.

В рамках сотрудничества будут использоваться невирусная система модификации ДНК, известная как PiggyBac, которая принадлежит Poseida, технологическая платформа для редактирования генов Cas-CLOVER, технология доставки биоразлагаемых наночастиц ДНК и РНК и другие платформы генной инженерии.

В соответствии с согласованными условиями компании первоначально будут осуществлять работу над шестью генными терапиями, при этом у Takeda также есть возможность профинансировать две дополнительные программы разработки генных терапий. Poseida будет ответственна за организацию исследований и отбора участников. Руководство над проведением испытаний препаратов и их коммерциализацией будет осуществлять японский производитель.

Takeda выплатит авансовый платеж в размере 45 млн долл. Poseida имеет право на получение более 125 млн долл. за достижение целей по доклиническим исследованиям. Poseida также получит промежуточные платежи в размере более 2,7 млрд долл., если все шесть генных терапий успешно пройдут испытания. Выплаты увеличатся до 3,6 млрд долл. в случае реализации двух дополнительных генотерапий.

Владимир Заболотских

pharmvestnik