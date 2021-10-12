«Круг добра» расширил перечень заболеваний для лечения из средств фонда

«Круг добра» включил в перечень заболеваний, лечение которых поддерживает фонд, 13 новых заболеваний, включая липодистрофию, фенилкетонурию, цистиноз. Всего в списке болезней, для лечения которых «Круг добра» закупает лекарства, теперь 36 наименований.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе орфанных, для оказания помощи своим пациентам. В перечень вошли 13 новых заболеваний, всего в список теперь включены 36 болезней. Экспертный совет фонда принял соответствующие решения 23 и 30 сентября.

Среди включенных в перечень заболеваний:

Липодистрофия.

Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия.

Х-сцепленный доминантный гипофосфатемический рахит.

Злокачественные новообразования с транслокацией гена NTRK.

Альфа-маннозидоз.

Фенилкетонурия.

Цистиноз.

Пропионовая ацидемия.

Изовалериановая ацидемия.

Метилмалоновая ацидемия.

Синдром удлиненного интервала QT.

Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия.

Нарушение бета-окисления жирных кислот.

Подопечные фонда с этими заболеваниями теперь смогут получить препараты для лечения.

Накануне сообщалось, что «Круг добра» намерен поддержать инновационные методики лечения детей с нейробластомой и нейробластомой группы высокого и промежуточного рисков с наличием рецидивов заболевания. Планируется, что ежегодно около 80 пациентов с этими заболеваниями будут получать помощь за счет фонда.

Григорий Дубов

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