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«Круг добра» расширил перечень заболеваний для лечения из средств фонда

«Круг добра» включил в перечень заболеваний, лечение которых поддерживает фонд, 13 новых заболеваний, включая липодистрофию, фенилкетонурию, цистиноз. Всего в списке болезней, для лечения которых «Круг добра» закупает лекарства, теперь 36 наименований.

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» расширил перечень тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, в том числе орфанных, для оказания помощи своим пациентам. В перечень вошли 13 новых заболеваний, всего в список теперь включены 36 болезней. Экспертный совет фонда принял соответствующие решения 23 и 30 сентября.

Среди включенных в перечень заболеваний:

  • Липодистрофия.
  • Гомозиготная семейная гиперхолестеринемия.
  • Х-сцепленный доминантный гипофосфатемический рахит.
  • Злокачественные новообразования с транслокацией гена NTRK.
  • Альфа-маннозидоз.
  • Фенилкетонурия.
  • Цистиноз.
  • Пропионовая ацидемия.
  • Изовалериановая ацидемия.
  • Метилмалоновая ацидемия.
  • Синдром удлиненного интервала QT.
  • Катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия.
  • Нарушение бета-окисления жирных кислот.

Подопечные фонда с этими заболеваниями теперь смогут получить препараты для лечения.

Накануне сообщалось, что «Круг добра» намерен поддержать инновационные методики лечения детей с нейробластомой и нейробластомой группы высокого и промежуточного рисков с наличием рецидивов заболевания. Планируется, что ежегодно около 80 пациентов с этими заболеваниями будут получать помощь за счет фонда.

Григорий Дубов
pharmvestnik

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12 октября, 2021 | Просмотров: 33