CureVac прекратит разработку вакцины от COVID-19 ради совместного проекта с GSK

Немецкая CureVac прекратит разработку собственной вакцины против COVID-19 и вместе с британской GlaxoSmithKline (GSK) сосредоточится на разработке вакцин «второго поколения» на основе технологии мРНК. Об этом сообщается на сайте компании.

CureVac заявила, что не будет подавать в регулирующие органы EMA заявку на свою вакцину «первого поколения» CVnCoV после того, как летом испытания III фазы показали ее низкую эффективность. В июне «ФВ» сообщал, что собственная разработка CureVac защищала пациентов от заражения в 47% случаев. Тогда компания заявила, что в таких результатах «виноваты» новые штаммы коронавируса.

К тому же в компании считают, что зарегистрировать вакцину могли уже во II квартале следующего года, а к тому времени истечет договор на поставку препарата в Европейский союз. В прошлом месяце немецкий производитель отменил контракты на производство CVnCoV с двумя потенциальными партнерами.

Reuters пишет, что сразу после этого заявления акции компании упали почти на 14% на дневных торгах, достигнув минимума с момента листинга в августе прошлого года.

В компании решили сосредоточиться на совместной с GSK разработке. CureVac ожидает, что испытания вакцины «второго поколения» на людях начнутся в ближайшие месяцы, а одобрение регулирующих органов будет получено в 2022 году. Отмечается, что результаты испытаний на животных показали высокий потенциал вакцины по сравнению с оригиналом.

Sanofi также отказалась от планов по выпуску собственной вакцины против COVID-19 на основе мРНК в прошлом месяце из-за высокой конкуренции со стороны компаний BioNTech, Pfizer и Moderna, которые заняли ведущие позиции на рынке.

Вместо этого французская компания будет использовать технологию, приобретенную после поглощения Translate Bio, которую можно также применять в вакцинах против гриппа и других болезней.

Николай Соколов

pharmvestnik