В РФПИ ответили на обвинения России в краже формулы вакцины AstraZeneca от COVID-19

Публикация в британском издании The Sun о том, что при создании вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» использовались разработки AstraZeneca – это очередной фейк, в ней нет научного смысла. Об этом в официальном аккаунте вакцины в Twitter сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Публикация The Sun является еще одной фальшивой новостью и наглой ложью, основанной на анонимных источниках. Созданную таблоидом историю продвигают противники успеха одной из самых эффективных и безопасных вакцин против коронавируса в мире. Мы считаем, что такие атаки крайне неэтичны, так как подрывают глобальные усилия по вакцинации. Они также не имеют никакого научного смысла в связи с тем, что Sputnik V и AstraZeneca используют разные платформы», – говорится в сообщении.

Как напомнили в РФПИ, «Спутник V» основан на аденовирусной платформе человека, которая хорошо изучена.

«Разработчики «Спутника V» использовали ту же платформу аденовирусов человека для своих более ранних новаторских исследований на протяжении многих лет, включая вакцину против Эболы в 2017 году, чтобы быстро разработать российскую вакцину против COVID-19. Напротив, AstraZeneca использует для своей вакцины аденовирусный вектор шимпанзе, а не человеческий вектор», – пояснили в фонде.

Кроме того, РФПИ подчеркнул, что команды «Спутник V» и AstraZeneca проводят совместные клинические испытания в партнерстве по комбинированному применению двух вакцин. Опубликованы данные о безопасности и эффективности этих исследований.

«Вместо распространения фальшивых историй британские СМИ и госслужбы должны лучше защищать репутацию AstraZeneca. Эта безопасная и эффективная вакцина постоянно подвергается нападкам среди конкурентов в средствах массовой информации», – добавили в фонде.

10 октября таблоид опубликовал статью о получении спецслужбами Российской Федерации сведений о составе вакцины, которую разработала британско-шведская компания AstraZeneca. Впоследствии эту информацию якобы использовали для создания российской вакцины «Спутник V».

Комбинация AstraZeneca и «Спутника» дала высокий иммунитет участникам испытаний, стало известно ранее.

gxpnews