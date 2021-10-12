Прокуратура запросила для Евгения Покушалова 3,5 года колонии

Гособвинитель во время прений сторон в Центральном районном суде Новосибирска 12 октября потребовал назначить экс-заместителю директора НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Евгению Покушалову наказание в виде лишения свободы сроком на 3,5 года и штрафа в размере 500 тысяч рублей. Покушалов является фигурантом уголовного дела о растрате 1,9 млрд рублей при госзакупках в НМИЦ, он уже признал вину и раскаялся.

Сторона защиты, по данным издания «Коммерсантъ-Сибирь», просила учесть выполнение Покушаловым всех условий досудебного соглашения, его деятельное раскаяние, положительные характеристики, заслуги перед наукой. Адвокат Николай Украинцев сообщил, что «шокирован» позицией прокуратуры. Защита настаивает на прекращении уголовного преследования.

Следующее заседание по этому делу назначено на 29 октября 2021 года. Ожидается, что Покушалов выступит с последним словом.

Евгений Покушалов был задержан сотрудниками ФСБ в феврале 2019 года, в апреле его перевели из СИЗО под домашний арест. Он является фигурантом уголовного дела о растрате 1,9 млрд рублей при госзакупках в НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина. Центральный районный суд Новосибирска начал рассматривать дело в середине июля 2021 года, Покушалов уже признал вину и раскаялся. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием своего служебного положения, совершенная организованной группой, в особо крупном размере).

По версии следствия, Евгений Покушалов в 2015–2018 годах вместе с другими фигурантами дела – бывшим директором НМИЦ Александром Караськовым, его супругой, руководителем организационно-клинической службы центра Ириной Бойцовой и руководителями нескольких компаний – создал для ряда юридических лиц условия для победы на аукционах, в которых НМИЦ закупал различные медицинские товары. Таким образом, убеждены в СК, Покушаловым были похищены 1,9 млрд рублей.

В конце этого же года фигуранты дела перечислили Минздраву Новосибирской области более 960 млн рублей в качестве компенсации за нанесенный ущерб. После этого Покушалов заключил с прокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и был отпущен под подписку о невыезде в феврале 2020 года. Дело Покушалова выделено в отдельное производство.

В марте 2021 года Советский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры об изъятии недвижимости Евгения Покушалова – была изъята в доход РФ квартира стоимостью $1,28 млн в районе Бруклин (Нью-Йорк, США). Новосибирский областной суд 20 июля постановил конфисковать еще одну квартиру в США. Объект стоимостью более $1,3 млн принадлежал компании One Hanson Place 16G LLC, совладельцем которой является Покушалов.