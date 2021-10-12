Фаундеры компании Semantic Hub и ее текущий инвестор Валентин Дороничев полностью выкупили долю ФРИИ

Компания Semantic Hub, специализирующаяся на применении искусственного интеллекта в фармацевтике, сообщает о закрытии сделки, в результате которой основатели компании и ее инвестор Валентин Дороничев полностью выкупили долю, принадлежащую Фонду развития интернет-инициатив (ФРИИ). Теперь среди акционеров Semantic Hub только физические лица: около 64,5% у фаундеров и около 35,5% у инвесторов.

С 2017 года компания Semantic Hub фокусируется на глобальных проектах с компаниями из ТОП-30 Большой фармы, которые выпускают инновационные препараты для лечения редких или очень тяжелых заболеваний. География проектов охватывает более 30 стран мира, включая США и Канаду, Китай, Индию, ЮАР, Японию, Южную Корею, а также страны Латинской Америки и Западной Европы. Сейчас Semantic Hub привлекает дополнительные инвестиции, которые будут направлены на расширение команды, R&D и выход на новые географические рынки.

Впервые ФРИИ проинвестировал Semantic Hub в 2017 году, когда компания проходила акселерационные программы Фонда и его партнера (G4A Moscow Bayer). Затем, в 2018 году, ФРИИ увеличил свою долю до 18,9%.

В 2019 году компания Semantic Hub выросла по объему продаж в четыре раза. На следующий год – еще в два раза, что обеспечило еe выход на самоокупаемость. В 2021 году по прогнозам ожидается трехкратный рост – теперь уже на глобальном рынке.

«Мы рады, что выросли настолько, чтобы выкупить долю ФРИИ. И особенно приятно, что наши инвесторы, которые были с нами с самого начала, продолжают в нас верить. Это говорит о том, что мы на правильном пути. Особая благодарность нашему инвестору Валентину Дороничеву, который выкупил большую часть доли ФРИИ, – за финансовую поддержку и веру в нас, за готовность идти дальше. ФРИИ дал нам не только инвестиции, но и экспертизу в том, как строить инновационную компанию на ранней стадии. С тех пор мы выросли и вышли на международный рынок, для нас он стал основным. И сейчас нам важны инсайты другого рода, – прежде всего, отраслевая экспертиза и международные связи в мире Большой фармы», – сказала основатель и генеральный директор компании Semantic Hub Ирина Ефименко.

«Сейчас самой актуальной задачей для ФРИИ является выход наших стартапов на глобальные рынки. Мы переориентировали все программы акселерации и поддержки, свое венчурное подразделение и инвестиции на эту деятельность. Выход из проекта Semantic Hub с хорошей нормой рентабельности подтверждает успешность нашей модели как evergreen фонда», – подчеркнул директор акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев.

gxpnews