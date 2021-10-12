Импортная вакцина россиянам тоже не нужна

Темпы заболеваемости коронавирусом и смертности от нее в России растут, чего нельзя сказать о вакцинации. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 11 октября заявил, что «уровень вакцинации от Соvid в России непозволительно маленький, отсюда и большая смертность».

Минздрав предлагает разрешить ввоз в Россию незарегистрированных вакцин от COVID-19 в кластер клиник в Сколково. Предполагалось, что ими привьются те, кто по каким-то причинам не доверяют российским вакцинам. Но, похоже, скептическое отношение россиян к вакцинации не ограничивается недоверием к вакцинам российского производства, показывают результаты исследования портала SuperJob.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросил 1600 представителей экономически активного населения России, и выяснил, что 87% опрошенных россиян, не желающих вакцинироваться на данный момент, не хотят делать прививку и импортной вакциной: 24% — скорее не готовы, 63% — однозначно не готовы. Лишь 11% скорее готовы к возможной вакцинации импортной вакциной, а 2% — готовы однозначно.

Убежденных антипрививочников больше всего среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет: 71% однозначно против прививки даже импортной вакциной. Тех, кого появление иностранной вакцины способно подтолкнуть к вакцинации, чуть больше среди мужчин: однозначно и скорее готовых привиться зарубежными препаратами среди них больше, чем среди женщин: 17 и 9% соответственно.

SuperJob не первый раз проводит опрос на эту тему: в июне 2021 года проводилось аналогичное исследование. Тогда готовность привиться от коронавируса импортной вакциной выразил лишь 3% непривитых россиян, еще 13% скорее готовы это сделать. То есть с июня никак не изменилась. Немного – с 68% до 63% — снизилось количество «однозначно не готовых» вакцинироваться.

Темпы прививочной кампании российскими препаратами немного выросли из-за летних ограничений, введенных в ряде регионов, но полностью вакцинировано в России на 5 октября 2021 года 29,29%, с учетом частично вакцинированных – 33,38%, то есть до коллективного иммунитета еще очень далеко.

При этом рост смертности начался с двадцатых чисел сентября, 6 октября число умерших от коронавируса превысил 900 человек – скончалось 929 человек.

Число заболевших коронавирусом россиян сейчас в три раза выше, чем в этот же период годом ранее, говорит вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией с начала сентября 2021 года составил почти 31%, средненедельный показатель за пять недель составил 96,9 случаев на 100 тыс. населения. Это в 3,1 раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года», — сказала Голикова 5 октября на совещании президента с членами правительства.

Методология: всего в исследовании, которое проводилось с 30 сентября по 4 октября 2021 года, приняло участие 1600 человек старше 18 лет по всей России (все округа, 362 населенных пункта).

gxpnews