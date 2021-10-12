Spark Therapeutics компании Roche займется разработкой генной терапии для лечения эпилепсии

Подразделение Spark Therapeutics компании Roche заключило соглашение о разработке исследовательской генной терапии CombiGene – CG01 – для лечения лекарственно-устойчивой фокальной эпилепсии, сообщила компания. CG01 в настоящее время находится на поздней стадии доклинической разработки, а CombiGene и Spark ведут переговоры во время последней части работы.

«Хотя многие люди с эпилепсией хорошо реагируют на существующие на данный момент противосудорожные средства, значительная их часть нуждается в новых вариантах лечения», – заявил доктор философии, главный научный сотрудник Spark Therapeutics Федерико Мингоцци. – «Благодаря нашему новому сотрудничеству и лицензионному соглашению с CombiGene мы будем работать, используя наши обширные знания и опыт в области генной терапии для удовлетворения потребностей пациентов, живущих с лекарственно-устойчивой фокальной эпилепсией».

В соответствии с условиями сделки, Spark получит эксклюзивную глобальную лицензию на CG01, при этом CombiGene имеет право на выплаты в $328,5 млн без учета роялти, $8,5 млн при подписании договора и до $50 млн на доклинических и клинических этапах исследований.

gxpnews