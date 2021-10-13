Правительство представило инициативу по повышению доступности препаратов и медизделий в России

Правительство России представило одну из 42 разработанных кабмином инициатив – «Медицинская наука для человека». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства. Цель инициативы – оперативно внедрить в медицинскую практику передовые разработки ученых, создать опытные производства и подготовить список приоритетов для понимания первоочередности исследований в сфере здравоохранения.

Планируется, что к 2024 году производство медицинских препаратов и медизделий станет доступнее: если до этого срока на производство одного лекарства тратилось 20 млрд руб., то к этому сроку за эти же деньги будут выпускать два препарата. Стоимость производства одного медизделия до 2024 года составит 3 млрд руб., к 2024 году – два медизделия за 4 млрд руб. Также к этому году в России должны зарегистрировать не меньше трех тест-систем для диагностики онкозаболеваний.

К 2030 году в стране должны применяться для диагностики не менее 50 персонализированных тест-систем на основе генетических технологий. У врачей для оказания медпомощи должны появиться по меньшей мере 10 клеточных продуктов – лекарств, в составе которых находятся выращенные клетки человека. Также пациенты к 2030 году должны получить не менее пяти генотерапевтических лекарств, которые влияют на структуру ДНК.

Кабмин на прошлой неделе представил новые инициативы по развитию страны до 2030 года. Несколько из них касаются здравоохранения, например «Первичное звено для каждого», «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», «Медицинская наука для человека» и «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья (предупреждение, выявление, реагирование)». Последняя инициатива предполагает появление новых тест-систем для выявления инфекций к 2024 году, а к 2030 году – 100%-ное обеспечение страны собственными вакцинами, средствами индивидуальной защиты и тест-системами.

Григорий Дубов

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