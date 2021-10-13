Минпромторг оценил запасы лекарств для амбулаторных пациентов с COVID-19

В России достаточный объем препаратов для лечения амбулаторных больных с коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга. «На сегодня амбулаторное звено полностью обеспечено лекарственными препаратами, сформированы запасы у производителей на уровне заявленной Минздравом России потребности и выше», — говорится в сообщении.

Потребность в препаратах на четвертый квартал с учетом остатков в медорганизациях, у производителей, а также планов по производству и поставкам по состоянию на 10 октября 2021 года покрывается на 308% по группе противовирусных средств (интерферон альфа-2b, умифеновир), на 850% по пероральным антикоагулянтам (апиксабан, дабигатрана этексилат, ривароксабан) и на 1860% по анальгетикам (парацетамол), рассказали в министерстве.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся от COVID-19 на дому под наблюдением врачей, правительство направит дополнительно более 5 млрд руб., что позволит обеспечить ими 1,64 млн человек. Тогда же министр промышленности и торговли России Денис Мантуров рассказал, что из 29 позиций, рекомендованных Минздравом для лечения коронавирусной инфекции, российские предприятия выпускают 21 препарат, среди которых противовирусные, препараты против свертываемости крови и другие.

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