Главный научный сотрудник J&J уходит из компании

С поста главного научного сотрудника J&J уйдет Пол Стоффелс. Во время его пребывания на этой должности было разработано множество препаратов, вошедших в перечень основных лекарств ВОЗ, а также вакцины от COVID-19 и вируса Эбола. В начале следующего года уйдет с поста и генеральный директор J&J Алекс Горски.

Главный научный сотрудник компании Johnson & Johnson (J&J) Пол Стоффелс уйдет в отставку 31 декабря этого года. Об этом сообщается на официальном сайте производителя лекарств. J&J не назвала его приемника на этой должности.

Стоффелс, занимавший также пост заместителя председателя исполнительного комитета компании, является известной фигурой как в области разработки препаратов, так и в сфере общественного здравоохранения.

Врач-инфекционист из Бельгии начал свою карьеру в Африке, где исследовал ВИЧ и различные тропические болезни. Получив работу в J&J в 2002 году, он возглавил разработку нескольких лекарственных средств от ВИЧ и вакцин против вирусов Эбола и Зика.

Под руководством Стоффелса было разработано более 25 новых лекарств в различных терапевтических областях, семь из которых вошли в перечень основных лекарственных средств ВОЗ.

На период его работы в качестве главного научного сотрудника пришлось и создание однодозовой вакцины от COVID-19 Janssen, которая была одобрена FDA в марте этого года. Кроме того, в прошлом году регулятор Европейского союза одобрил вакцину против Эболы, разработанную J&J. Над этим проектом Стоффелс работал в течение многих лет.

Объявление о смене главного научного сотрудника было сделано менее чем через два месяца после того, как генеральный директор J&J Алекс Горски заявил, что 3 января 2022 года он уйдет с поста и его кресло займет Хоакин Дуато.

Фото: jnj.com

Владимир Заболотских

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