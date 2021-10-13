«Валента Фарм» начала клиническое исследование III фазы «Ингавирина» у пациентов с COVID-19

Российская фармацевтическая компания АО «Валента Фарм» начала клиническое исследование III фазы ИНГ-03-05-2020 по оценке эффективности и безопасности препарата Ингавирин® у пациентов с коронавирусной инфекцией. Благодаря ему будут глубже изучены возможности препарата в лечении коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Эффективность и безопасность применения Ингавирина® (капсулы, 90 мг) изучат среди группы пациентов в возрасте от 18 до 75 лет с диагнозом «COVID-19», который был установлен на основании лабораторного подтверждения наличия у пациента вируса SARS-CoV-2, на базе десяти российских исследовательских центров. Планируется, что всего в исследование включат 290 пациентов.

В июле 2021 года в журнале «Терапия» Российского научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ) опубликовали результаты инициативного исследования эффективности Ингавирина® в терапии коронавирусной инфекции. Согласно результатам, применение препарата приводит к положительной клинической динамике у пациентов с коронавирусом.

Эти результаты позволили продолжить изучать Ингавирин®. Основная цель вышеназванного исследования – изучить возможное сокращение сроков клинического выздоровления и облегчения состояния пациентов с COVID-19, которые лечатся амбулаторно или находятся в обсервационных центрах.

gxpnews