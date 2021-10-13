Почта России объяснила свою роль в лекарственном обеспечении

Почта России намерена развивать услугу доставки лекарств, в том числе рецептурных. Об этом «Российской газете» рассказал гендиректор компании Максим Акимов.

«Реализация аптечных киосков или доставки лекарств потребует отдельной серьезной доработки для поддержания холодовой цепи, но мы готовы развиваться и в этом направлении», — заявил Акимов. По его словам, услуга позволит повысить маржинальность отделений связи.

Также Почта России заявила о желании участвовать в пилотных проектах по онлайн-торговле рецептурными лекарствами, отметив свою технологическую готовность. «Есть целый набор технических решений, в том числе мобильных, которые позволят нам это сделать», — отметил Акимов.

Свое желание выйти на фармрынок в компании аргументируют масштабами сети и возможностями по обеспечению населения лекарствами. По словам Акимова, зачастую там, где есть почтовые отделения, нет никаких иных сервисов, а фельдшерские пункты не способны в полной мере обеспечить людей всеми необходимыми препаратами.

Отвечая на вопрос о возможных партнерствах, Акимов отметил, что Почта России готова сотрудничать с другими предпринимателями в формате франшизы, но для этого необходимо снять регуляторные ограничения — сейчас почтовый оператор не имеет права передавать почтовое отправление третьему лицу. «После снятия ограничений мы сможем развивать как свою сеть франчайзи, так и сотрудничать с другими организациями, которые уже вложились в сети пунктов выдачи заказов на местах», — пояснил Акимов.

Ранее президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос расширения перечня услуг, предоставляемых в отделениях Почты России, в том числе предусмотреть возможность обеспечения населения лекарственными препаратами. Сама Почта России начала тестировать доставку лекарств еще в 2019 году. В январе этого года Почта России открыла сайт по продаже лекарств, который работает по принципу онлайн-бронирования. Через портал можно заказать препараты в некоторые почтовые отделения.

Фото: facebook.com/ruspost

Руслан Мавлиханов

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