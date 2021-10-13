STADA стала Международной компанией года по версии Eurasian Pharma Awards

STADA победила в конкурсе Eurasian Pharma Awards в номинации «Международная компания года». Церемония награждения прошла 12 октября в рамках Евразийского Фармацевтического Саммита.

Как отметили в пресс-службе компании, инвестиции в российские производственные площадки STADA «Нижфарм» и «Хемофарм» стали последовательными шагами на пути осуществления долговременных инвестиционных планов локализации производства STADA. Это создает возможность сделать лекарственные препараты более доступными для пациентов и в России, и в странах СНГ.

«Для нас большая честь быть лауреатом премии Eurasian Pharma Awards. Победа в номинации «Международная компания года» – это признание со стороны фармацевтического сообщества и высокая оценка деятельности компании STADA. Люди всегда желают иметь доступ к качественным и доступным лекарственным средствам, высококвалифицированному медицинскому обслуживанию. В этой связи STADA может и должна стать надежным партнером для национальных систем здравоохранения стран СНГ», – сказал глава компании STADA в странах СНГ Арминас Мацевичус.

Премия Eurasian Pharma Awards проводится во второй раз. К участию в конкурсе приглашались фармацевтические компании-производители, дистрибьюторы и аптечные сети из 13 стран Евразийского региона.

gxpnews