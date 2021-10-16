РПФИ заявил об эффективности «Спутника Лайт» в комбинации с иностранными вакцинами

РФПИ обнародовал данные испытаний «Спутника Лайт» в комбинации с другими препаратами. Они свидетельствуют, что комбинирование вакцин ведет к появлению большего количества антител, чем после двух доз одного препарата.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал промежуточные результаты испытаний «Спутника Лайт» в комбинации с иностранными вакцинами AstraZeneca, Sinopharm, Moderna и Cansino. По данным РФПИ, каждая комбинация с применением «Спутника Лайт» обеспечивала «более высокий титр антител на 14 день после введения второй дозы» по сравнению с применением одинаковых первых и вторых доз каждого препарата.

Также «Спутник Лайт» продемонстрировал высокий профиль безопасности в комбинации с этими вакцинами. Серьезных побочных эффектов после вакцинации в любых комбинациях препаратов также не наблюдалось. «Исследование предоставляет наиболее убедительные на сегодняшний день научные доказательства в поддержку комбинированного подхода, полученные с применением комбинаций пяти вакцин», — указали в РФПИ.

Промежуточные результаты аргентинского исследования основаны на данных более 1,1 тыс. добровольцев, вакцинированных с помощью 12 разных комбинаций препаратов. Всего в исследовании будут принимать участие 2,8 тыс. человек, по 560 участников в пяти регионах Аргентины: городе и провинции Буэнос-Айрес, а также провинциях Кордоба, Ла-Риоха и Сан-Луис.

Предварительные итоги исследования комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник Лайт» также показали хорошие результаты, сообщал «ФВ». У добровольцев не обнаружили серьезных побочных явлений, а также не зафиксировали ни одного случая заболевания COVID-19 после вакцинации.

Николай Соколов

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