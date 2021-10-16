Дефицит кадров может замедлить развитие фарминдустрии

Количество вакансий в фармацевтической отрасли, а также производства медицинских изделий и оборудования растёт: в третьем квартале, по данным кадровой компании UTEAM, спрос на специалистов увеличился на 24% относительно второго квартала 2021 года и на 59%[1] – в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Работодатели готовы бить тревогу: 54% компаний[2] из данной сферы считают, что нехватка квалифицированных кадров может замедлить развитие индустрии.

Согласно опросу, в топ-3 наиболее сложных для закрытия вакансий в фармотрасли входят менеджеры по продажам (92% компаний назвали этот вариант), производственные специалисты (83%) и сотрудники аптек (52%). Спрос на эти позиции в третьем квартале вырос сильнее всего: количество вакансий для менеджеров по продажам увеличилось на 33% по сравнению со вторым кварталом, для производственных специалистов (в первую очередь, инженеров-технологов, химиков) — на 25%, в аптеках – на 23%.

Тренд, выделенный экспертами UTEAM, подтверждает и аналитика hh.ru: по данным платформы онлайн-рекрутинга, во втором квартале 2021 года компании из отрасли фармацевтики и производства медицинских изделий и оборудования открыли на 15% больше вакансий, чем в первом, а вот за неполный третий квартал – уже на 23% больше, чем за весь второй. Год к году разница составляет 63%.

Ключевая причина столь интенсивного роста спроса на персонал – динамичное развитие индустрии. Так, среди последних проектов: открытие нового участка на производственной площадке STADA в Нижнем Новгороде, запуск производства гормональных лекарственных препаратов на заводе «Фармсинтез-Тюмень», расширение штата на 200 рабочих мест фармацевтическим предприятием АО «Алтайвитамины», открытие более 165 новых аптек сетью «Алоэ».

«Перечисленные выше примеры – далеко не все новые проекты в индустрии. На российский рынок продолжают выходить новые иностранные производители, а успешно работающие компании дополняют портфель новыми продуктами. Еще более динамичному развитию отрасли сегодня мешает только дефицит кадров. Кандидаты с профильным опытом готовы рассматривать смену работодателя лишь в двух случаях. Во-первых, если возникла острая необходимость из-за проблем в текущей компании (не устраивает заработная плата или задачи, нет перспектив развития, сложности с коллективом или руководством). Но даже в этом случае кандидат очень внимательно рассматривает все предложения и не соглашается даже на минимальное снижение дохода. Во-вторых, когда появляется действительно интересный вариант — эксклюзивная позиция или уникальный проект в известной компании, предлагающей доход существенно выше рынка. Такие кандидаты, как правило, не интересуются вакансиями, пока рекрутер сам не найдет их (например, через собственную базу) и не сделает предложение», — рассказывает Кристина Колпакова, старший консультант UTEAM.

На фоне сложностей в подборе ключевых специалистов работодателям из данной отрасли приходится либо пересматривать свои ожидания от кандидатов, либо повышать зарплату в угоду запросам соискателей. По данным опроса, второй вариант популярнее: выбирая между снижением требований и увеличением предлагаемой зарплаты, 62% фармкомпаний предпочли последнее.

«В силу своей специфики эта индустрия очень неохотно идёт на снижение требований к кандидатам. Как итог — зарплаты увеличились в среднем на треть к прошлому году. Например, раньше КАМы в фармацевтических компаниях претендовали на оклад в 120-150 тысяч рублей, а сейчас могут рассчитывать на 160-180 тысяч. При этом ожидания соискателей по совокупному доходу достигают 220-250 тысяч. По нашим данным, до конца 2021 года пересмотреть зарплаты текущих сотрудников в сторону увеличения намерены как минимум в каждой второй компании отрасли», — добавляет Кристина Колпакова.

Отдельная проблема – специалисты по регистрации и сертификации лекарственных средств. Эти вакансии могут оставаться открытыми от шести месяцев до года, причем ситуация не меняется на протяжении нескольких лет. 32% опрошенных компаний назвали такие вакансии самыми сложными. Рынок специалистов по регистрации весьма ограничен и все подходящие кандидатуры, как правило, уже известны и проработаны рекрутерами. В подобных случаях, как объясняют эксперты UTEAM, все больше компаний готовы перестраиваться и брать новичков, а затем обучать внутри.

Эксперты уверены: рост отрасли, появление новых направлений и требования, которые компании из сферы фармацевтики, а также производства медицинских изделий и оборудования, предъявляют к уровню кандидатов, будут провоцировать увеличение спроса на специалистов ещё не один год. Однако в ближайшем будущем нехватка кадров может стать существенным препятствием для развития индустрии как таковой.

[1] По данным анализа 932 вакансий в фармацевтической отрасли за 2020-2021 гг, проанализированных аналитиками UTEAM.

[2] По данным 38 компаний из фармацевтической отрасли, опрошенных аналитиками UTEAM.

gxpnews