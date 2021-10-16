В составе лекарств от артериального давления обнаружили азидные примеси

В состав препаратов, снижающих кровяное давление, все чаще входит опасное химическое вещество азидо. Многие страны мира и фармацевтические компании отзывают лекарства из-за содержания в них этого канцерогена.

За последние три года были отозваны миллионы таблеток лекарств от артериального давления, содержащих канцерогены. Тем временем регуляторы обнаружили еще одно опасное химическое вещество, которое входит в состав препаратов, снижающих кровяное давление, или блокаторов рецепторов ангиотензина II (БРА). Им оказалось азидо. Об этом сообщает новостное агентство Bloomberg.

Регулирующие органы утверждают, что азидные примеси оказывают мутагенное действие, т.е. могут изменять ДНК человека, потенциально увеличивая риск развития рака. Впервые примеси были обнаружены в лекарствах от артериального давления, отозванных в Канаде и Европе в 2018 году.

Инспекция от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выяснила, что индийский производитель антиретровирусных лекарств Hetero Labs нарушает процесс контроля за содержанием примесей. Согласно документам регулятора, компания также допустила скапливание остатков примесей на производственном оборудовании. На заводе Hetero Labs выпускается активный ингредиент для препарата от кровяного давления валсартан.

В мае текущего года Министерство здравоохранения Канады отозвало валсартан из-за повышенного уровня азидо. Та же участь постигла лозартан и ирбесартан из-за содержания того же типа примесей. В число компаний — производителей отозванных препаратов вошли Sanofi, Teva Pharmaceutical и Sandoz, подразделение Novartis.

По данным британского регулирующего органа, в июне этого года Teva отозвала свои БРА в Великобритании. В этом же месяце отозвала свои препараты от артериального давления Sanofi в Канаде, а затем в Великобритании из-за высокого содержания азидных примесей. Производитель продал какое-то количество БРА в США, не успев отозвать их вовремя. Впоследствии такие страны, как Франция, Швейцария и Ирландия, также отозвали лекарства, снижающие кровяное давление, с примесями.

Владимир Заболотских

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