ЕМА заявило о рисках нарушения свертываемости крови у привитых Janssen и Vaxzevria

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сделало заявление о рисках нарушения свертываемости крови – тромбоцитопении, включая иммунную тромбоцитопению (ИТП), после того, как были введены вакцина Vaxzevria, произведенная британско-шведской компанией AstraZeneca, и вакцина, созданная компанией Janssen (подразделение американской Johnson & Johnson).

Согласно информации EMA, случаи ИТП отмечены в течение первых четырех недель после введения вакцин Vaxzevria и Janssen. У некоторых привитых возникло кровотечение. В ряде случаев у людей был иммунологический анамнез. По сведениям регулятора, сообщалось и о случаях летальных исходов.

Специалисты рекомендуют при наличии иммунной тромбоцитопении учитывать риск низкого уровня тромбоцитов перед вакцинацией и наблюдаться после нее.

Кроме того, регулятор акцентировал внимание и на риске венозной тромбоэмболии после введения вакцины Janssen. При появлении у привившихся этим препаратом одышки, боли в груди или в животе, а также при возникновении отеков эксперты советуют незамедлительно обратиться за медпомощью.

Специалисты, тем не менее, считают, что преимущества от вакцинации по-прежнему перевешивают риски.

EMA ранее начало оценку необходимости бустерной дозы вакцины Comirnaty.

gxpnews