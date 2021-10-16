В российских больницах возникли проблемы с медицинским кислородом

Из-за осеннего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией некоторые регионы России столкнулись с дефицитом медицинского кислорода. Об этом РБК сообщили в Минпромторге. Какие именно регионы – неизвестно.

«К сожалению, такие вопросы в регионах происходят из-за низких темпов вакцинации населения, нехватки емкостей для хранения и производства кислорода и нехватки средств доставки», – пояснили в министерстве.

В конце июня глава кабмина Михаил Мишустин дал поручение Минпромторгу принять меры для формирования необходимого запаса кислорода в медицинских организациях, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусом или подозрением на него.

В июле в Минпромторге создали группу по оперативной координации поставок кислорода с привлечением его ключевых производителей, в том числе из смежных отраслей. Два раза в сутки эта группа проверяет, насколько субъекты обеспечены медицинским кислородом, и перераспределяет имеющиеся дополнительные объемы в пользу нуждающихся в кислороде регионов. Субъекты страны докладывают Минздраву и Минпромторгу о ситуации с поставками медицинского кислорода, сообщили изданию в пресс-службе Минздрава.

Минпромторг ранее заявил об отсутствии дефицита лекарств от COVID-19 в России.

gxpnews